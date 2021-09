Alcaraz v 3. kole dvojhry senzačne vyradil Tsitsipasa

muži - dvojhra - 3. kolo:

Frances Tiafoe (USA) - Andrej Rubľov (Rus.-5) 4:6, 6:3, 7:6 (6), 4:6, 6:1,

Botic van de Zandschulp (Hol.) - Facundo Bagnis (Arg.) 3:6, 6:0, 6:2, 6:2,

Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) - Roberto Bautista Agut (Šp.-18) 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3,

Carlos Alcaraz (Šp.) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-3) 6:3, 4:6, 7:6 (2), 0:6, 7:6 (5),

Daniel Evans (V. Brit.-24) - Alexei Popyrin (Austr.) 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (1)

Daniil Medvedev (Rus.-2) - Pablo Andujar (Šp.) 6:0, 6:4, 6:3,

Peter Gojowczyk (Nem.) - Henri Laaksonen (Švajč.) 3:6, 6:3, 6:1, 6:4

Nre Yrok 4. septembra (TASR) - Osemnásťročný španielsky tenista Carlos Alcaraz sa postaral o najväčšiu senzáciu na tohtoročnom US Open. V 3. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka vyradil tretieho nasadeného Gréka Stefanosa Tsitsipasa po vyše štvorhodinovej päťsetovej dráme 6:3, 4:6, 7:6 (2), 0:6, 7:6 (5). V osemfinále ho čaká nemecký kvalifikant Peter Gojowczyk. V 3. kole skončil aj piaty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorého vyradil domáci Frances Tiafoe po setoch 4:6, 6:3, 7:6 (6), 4:6 a 6:1.Alcaraz začal ako z partesu, vďaka odvážnej hre s množstvom víťazných úderov si vybudoval náskok 4:0 a prvý set sa stal jeho korisťou. V druhom dejstve nevyužil vedenie 3:0, no v treťom slávil úspech v tajbrejku. Vo štvrtom inkasoval od finalistu Roland Garros "kanára", pred rozhodujúcim sa však dokázal zmobilizovať a v tajbrejku premenil po víťaznom forhende v poradí tretí mečbal.Španiel, ktorého mnohí odborníci pasujú za nástupcu Rafaela Nadala, je najmladší osemfinalista dvojhry na US Open od roku 1989. Vtedy medzi elitnú šestnástku postúpili Američania Pete Sampras a Michael Chang. "Víťazstvo nad Stefanosom a postup do osemfinále US Open pre mňa veľa znamenajú. Odohral som najlepší zápas v kariére a získal najcennejší skalp- Splnil sa mi sen," uviedol pre akreditované médiá dojatý Alcaraz, ktorý postúpil do grandslamového osemfinále pri 10. štarte na podujatí veľkej štvorky. Po US Open bude prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej päťdesiatke.Päťsetová bitka rozhodla aj o vypadnutí piateho nasadeného Rubľova. Favorit duelu sa síce ujal vedenia po prvom sete, no Tiafoe mu vo ôsmej hre nasledujúceho zobral podanie a vyhral 6:3. Ďalšie dejstvo dospelo až do tajbrejku, dvadsaťtriročný Američan v ňom prehrával 5:6, no Rubľov stratil dve podania po sebe a nakoniec prehral 6:8. Ruský tenista v ďalšom sete premenil za stavu 5:4 prvý setbal, ale v rozhodujúcom sa mu vôbec nedarilo, dvakrát stratil podanie a prehral 1:6. Zápas na štadióne Arthura Ashea trval 3:45 h. Tiafoe tak konečne uspel v päťsetovej dráme vo Flushing Meadows, v roku 2016 podľahol Johnovi Isnerovi, o rok neskôr Rogerovi Federerovi a v roku 2019 prehral v piatich setoch s Alexandrom Zverevom. Proti Rubľovovi však uspel a druhýkrát po sebe sa prebojoval do osemfinále turnaja.V ňom sa stretne s dvanástym nasadeným Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom, ktorý potreboval na triumf nad osemnástym Španielom Robertom Bautistom Agutom taktiež päť setov a necelé štyri hodiny a zdolal ho 6:3, 6:4, 4:6, 3:6 a 6:3.Nemec Gojowczyk zdolal v dueli dvoch kvalifikantov Švajčiara Henriho Laaksonena 3:6, 6:3, 6:1, 6:4. Pre 32-ročného Mníchovčana je to životný úspech na podujatí veľkej štvorky. Suverénne ide ďalej druhý nasadený Rus Daniil Medvedev, newyorský finalista z roku 2019 zvíťazil nad španielskym antukárom Pablom Andujarom 6:0, 6:4, 6:3. Jeho osemfinálovým súperom bude Brit Daniel Evans, ktorý vyradil Austrálčana Alexeia Popyriného v piatich setoch 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (1).