< sekcia Šport
Alcaraz zdolal De Minaura v úvodnom dueli A-skupiny turnaja majstrov
V pozícii nasadenej jednotky zdolal na úvod prestížneho podujatia Austrálčana Alexa De Minaura 7:6 (5), 6:2.
Autor TASR
Turín 9. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz úspešne vstúpil do turnaja majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej jednotky zdolal na úvod prestížneho podujatia Austrálčana Alexa De Minaura 7:6 (5), 6:2.
Sedmička turnaja bola od začiatku pod výrazným tlakom od Alcaraza, po 25 minútach viedol Španiel už 4:1. Po životnej sezóne chcel napraviť predošlé zlyhania v otváracom dueli na turnaji v Turíne. Pred rokom nezvládol zápas proti Casperovi Ruudovi a v roku 2023 podľahol Alexandrovi Zverevovi. Napriek sľubnému začiatku dospel prvý set do tajbrejku, kde Španiel napokon uspel 7:5. V druhom sete už Alcaraz nedopustil drámu a zvíťazil v dvoch setoch. Večer od 20.30 h bol na programe otvárací súboj B-skupiny medzi Alexandrom Zverevom a Benom Sheltonom.
Sedmička turnaja bola od začiatku pod výrazným tlakom od Alcaraza, po 25 minútach viedol Španiel už 4:1. Po životnej sezóne chcel napraviť predošlé zlyhania v otváracom dueli na turnaji v Turíne. Pred rokom nezvládol zápas proti Casperovi Ruudovi a v roku 2023 podľahol Alexandrovi Zverevovi. Napriek sľubnému začiatku dospel prvý set do tajbrejku, kde Španiel napokon uspel 7:5. V druhom sete už Alcaraz nedopustil drámu a zvíťazil v dvoch setoch. Večer od 20.30 h bol na programe otvárací súboj B-skupiny medzi Alexandrom Zverevom a Benom Sheltonom.
turnaj majstrov:
A-skupina (sk. Jimmyho Connorsa)
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Alex De Minaur (Aus.-7) 7:6 (5), 6:2
A-skupina (sk. Jimmyho Connorsa)
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Alex De Minaur (Aus.-7) 7:6 (5), 6:2