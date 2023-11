Alcaraz zdolal Medvedeva a postúpil do semifinále

turnaj majstrov - červená skupina:



Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Daniil Medvedev (Rus.-3) 6:4, 6:4





tabuľka:



1. Carlos Alcaraz 3 2 1 5:2 2



2. Daniil Medvedev 3 2 1 4:2 2



3. Alexander Zverev 2 1 1 2:3 1



4. Andrej Rubľov 2 0 2 0:4 0

Turín 17. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal štvrtým semifinalistom turnaja majstrov v Turíne. Druhý nasadený hráč o tom rozhodol v úvodnom piatkovom zápase červenej skupiny, v ktorom vyhral nad Rusom Daniilom Medvedevom dvakrát 6:4. Alcaraz sa stretne v semifinále s Novakom Djokovičom, Medvedeva čaká Talian Jannik Sinner.Prvý set bol od úvodu vyrovnaný a obaja hráči si držali svoj servis. Ako prvý mal brejkbaly vo štvrtom geme Medvedev, no jeho súper ich dokázal odvrátiť. Alcaraz sa dostal k brejku v siedmom geme, keď predviedol čistú hru a následne set úspešne dopodával - 6:4. Španiel bol blízko k brejku aj v treťom geme druhého setu, no Medvedev to nakoniec zvládol a udržal si podanie. V deviatej hre sa mu to však už nepodarilo. Tretí nasadený hráč prehrával 15:40, prvý brejkbal ešte odvrátil, no potom prišla dvojchyba a Alcaraz podával za stavu 5:4 na víťazstvo. Mladý Španiel tlak zvládol a duel ukončil čistou hrou." povedal v prvom rozhovore na kurte.Večerný duel medzi Alexandrom Zverevom a Andrejom Rubľovom už nič nezmení na tom, že Alcaraz vyhrá skupinu a tak sa v semifinále stretne s Djokovičom. "" citovala ho oficiálna stránka ATP.