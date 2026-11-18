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Alcaraz zdolal na turnaji majstrov Medvedeva a priblížil sa postupu
Medvedev si stále drží šancu na postup, na konte má jedno víťazstvo a jednu prehru.
Autor TASR,aktualizované
Turín 18. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz uspel aj vo svojom druhom zápase v B-skupine turnaja majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej dvojky si poradil s turnajovou štvorkou Rusom Daniilom Medvedevom za 71 minút 6:2, 6:4 a výrazne sa priblížil účasti v semifinále. Postup si definitívne zabezpečí, ak v druhom stredajšom stretnutí Američan Frances Tiafoe získa aspoň set proti Talianovi Flaviovi Cobollimu.
Alcaraz od úvodu kontroloval dianie na kurte. Sedemnásobný grandslamový šampión v prvom sete dvakrát zobral súperovi podanie a vyhral ho bez väčších problémov 6:2. Hneď na začiatku druhého setu opäť brejkol Medvedeva a vybudoval si vedenie 2:0. Potom ho začal trápiť stehenný sval na ľavej nohe a za stavu 2:1 si vyžiadal lekárske ošetrenie. Zdravotné problémy však nemali na jeho výkon veľký vplyv, po pauze pokračoval v aktívnej hre a set už doviedol do úspešného konca, keď za stavu 5:4 v desiatom geme premenil svoj druhý mečbal. Zaknihoval tak už jedenástu výhru v rade.
„Počas zápasu som mal menšie fyzické problémy. Myslím si však, že všetci videli, že som napriek tomu dokázal hrať dobrý tenis a dobre sa pohybovať po kurte. Nechcel som tlačiť príliš na hranu, v tom čase som mal brejk k dobru, tak som sa len snažil udržať si podanie, hrať v pohode, plynulo, uvoľnene a jednoducho si to užívať,“ uviedol Alcaraz v prvom rozhovore priamo na kurte. „Už v prvom zápase Medvedeva bolo vidieť, že podáva naozaj výborne. Vďaka servisu získaval veľa ľahkých bodov. Ja som dnes však veľmi dobre returnoval. Pri druhých podaniach som returnoval mimoriadne agresívne a hlboko do kurtu. Povedal by som, že potom som hral skvele, presne podľa môjho herného štýlu. Mám pocit, že som loptičku takmer vždy trafil úplne ideálne. Myslím si, že som robil všetko správne. Mám z toho veľkú radosť.“
Medvedev si stále drží šancu na postup, na konte má jedno víťazstvo a jednu prehru.
Alcaraz od úvodu kontroloval dianie na kurte. Sedemnásobný grandslamový šampión v prvom sete dvakrát zobral súperovi podanie a vyhral ho bez väčších problémov 6:2. Hneď na začiatku druhého setu opäť brejkol Medvedeva a vybudoval si vedenie 2:0. Potom ho začal trápiť stehenný sval na ľavej nohe a za stavu 2:1 si vyžiadal lekárske ošetrenie. Zdravotné problémy však nemali na jeho výkon veľký vplyv, po pauze pokračoval v aktívnej hre a set už doviedol do úspešného konca, keď za stavu 5:4 v desiatom geme premenil svoj druhý mečbal. Zaknihoval tak už jedenástu výhru v rade.
„Počas zápasu som mal menšie fyzické problémy. Myslím si však, že všetci videli, že som napriek tomu dokázal hrať dobrý tenis a dobre sa pohybovať po kurte. Nechcel som tlačiť príliš na hranu, v tom čase som mal brejk k dobru, tak som sa len snažil udržať si podanie, hrať v pohode, plynulo, uvoľnene a jednoducho si to užívať,“ uviedol Alcaraz v prvom rozhovore priamo na kurte. „Už v prvom zápase Medvedeva bolo vidieť, že podáva naozaj výborne. Vďaka servisu získaval veľa ľahkých bodov. Ja som dnes však veľmi dobre returnoval. Pri druhých podaniach som returnoval mimoriadne agresívne a hlboko do kurtu. Povedal by som, že potom som hral skvele, presne podľa môjho herného štýlu. Mám pocit, že som loptičku takmer vždy trafil úplne ideálne. Myslím si, že som robil všetko správne. Mám z toho veľkú radosť.“
Medvedev si stále drží šancu na postup, na konte má jedno víťazstvo a jednu prehru.
turnaj majstrov v Turíne
B-skupina (skupina Ivana Lendla)
Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Daniil Medvedev (Rus.-4) 6:2, 6:4
ďalší program:
20.30 Flavio Cobolli (Tal.-5) – Frances Tiafoe (USA-7)
B-skupina (skupina Ivana Lendla)
Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Daniil Medvedev (Rus.-4) 6:2, 6:4
ďalší program:
20.30 Flavio Cobolli (Tal.-5) – Frances Tiafoe (USA-7)