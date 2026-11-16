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Alcaraz zdolal v B-skupine na turnaji majstrov Tiafoea

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Španielsky tenista Carlos Alcaraz v zápase na turnaji majstrov v Turíne 16. novembra 2026. Foto: TASR

V druhom dueli skupiny nastúpili večer proti sebe Rus Daniil Medvedev a domáci Talian Flavio Cobolli.

Autor TASR
,aktualizované 
Turín 16. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz úspešne vstúpil do tohtoročného turnaja majstrov v Turíne. V úvodnom vystúpení v B-skupine zdolal v pozícii nasadenej dvojky sedmičku „pavúka" Američana Francesa Tiafoea hladko 6:2, 6:2. V druhom dueli skupiny nastúpili večer proti sebe Rus Daniil Medvedev a domáci Talian Flavio Cobolli.

Alcarazovi skvele vyšiel úvod zápasu s Tiafoeom, keď dvakrát prelomil podanie súpera a v prvom sete si vybudoval rozhodujúci náskok 4:0. Španiel kvalitne returnoval a mal navrch sj v dlhších výmenách od základnej čiary. V druhom dejstve po rýchlom brejku odskočil Tiafoeovi na 3:1 a stretnutie už dotiahol do úspešného konca. Alcaraz stále čaká na prvý titul z turnaja majstrov. Vlani prehral vo finále s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý musel predčasne ukončiť sezónu pre zranenie kolena.

Na dvorci som sa cítil super, asi vôbec najlepšie v tejto časti sezóny v celej doterajšej kariére. Bol som sám prekvapený, lebo veľa mesiacov som v tomto roku strávil doma a nemohol som hrať turnaje pre zranenie. Do Turína som prišiel s veľkou dávkou energie a s vysokými ambíciami. Mám hlad po úspechu," uviedol Alcaraz pre oficiálnu webovú stránku ATP.



turnaj majstrov v Turíne

B-skupina (skupina Ivana Lendla):

Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Frances Tiafoe (USA-7) 6:2, 6:2
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