Alcaraz zvíťazil v exhibičnom zápase nad Sinnerom po dvoch setoch
Duel sa uskutočnil osem dní pred štartom úvodného grandslamového podujatia sezóny Australian Open, na ktorom bude Sinner obhajovať titul.
Autor TASR
Soul 10. januára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz vstúpil do novej sezóny víťazstvom nad Talianom Jannikom Sinnerom. V exhibičnom zápase pred vypredaným 12-tisícovým hľadiskom v juhokórejskom Soule zdolal svojho veľkého rivala 7:5, 7:6 (6).
Duel sa uskutočnil osem dní pred štartom úvodného grandslamového podujatia sezóny Australian Open, na ktorom bude Sinner obhajovať titul. Vlani si Talian so Španielom grandslamové trofeje podelili – Sinner triumfoval v Melbourne a na wimbledonskej tráve, Alcaraz vyhral Roland Garros i US Open a rok zakončil ako svetová jednotka. Vo vzájomnej bilancii vedie 10:6. „Jannik, sezónu sme spolu dokončili i začali. Dúfam, že táto bude rovnako dobrá ako tá minulá. Zaslúžiš si to najlepšie,“ citovala španielskeho tenistu agentúra AFP.
