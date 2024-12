Alcaraza bude popri Ferrerovi trénovať Lopez: Vďaka nim budem rásť

New York 4. decembra (TASR) - Španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza bude po boku Juana Carlosa Ferrera trénovať aj Samuel Lopez. Spoluprácu so štvornásobným grandslamovým šampiónom nadviaže na začiatku sezóny 2025.



Alcaraz, ktorý sa stal vo veku 19 rokov najmladšou svetovou jednotkou histórie, zakončil tento ročník na tretej priečke za Talianom Jannikom Sinnerom a nemeckým reprezentantom Alexandrom Zverevom. Dnes už 21-ročný hráč verí, že práve duo Ferrero-Lopez mu pomôže dostať sa späť na vrchol. "Myslím, že Samuel je pre mňa jeden z najlepších koučov na okruhu ATP. Dôverujú si na sto percent a možnosť spolupracovať s oboma bude skvelá. Myslím si, že vďaka nim budem ako tenista rásť. Predpokladám, že v ďalšej sezóne a nasledujúcich rokoch budeme trénovať dosť tvrdo. Dúfam, že spolu dosiahneme dobré výsledky," citovala Alcaraza agentúra AP.



Lopez bol členom španielskeho olympijského tímu v rokoch 2000 i 2012 a uplynulých deväť sezón viedol Pabla Carreňu Bustu. Ferrero spolupracuje s Alcarazom od jeho 15 rokov a podľa tohtoročného víťaza Roland Garros a Wimbledonu je ich vzájomný vzťah veľmi dobrý. "Náklonnosť, ktorú voči sebe chováme, je obrovská. Obdivujem ho ako profesionála, ale aj ako človeka," dodal Alcaraz. Španiela čakal v stredu exhibičný zápas proti Američanovi Benovi Sheltonovi v Madison Square Garden v New Yorku.