Alcaraza ohúril Fonseca: Čoskoro bude medzi svetovou elitou

Melbourne 15. januára (TASR) - Španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza na Australian Open ohúril Brazílčan Joao Fonseca, ktorý v 1. kole vyradil deviateho nasadeného Rusa Andreja Rubľova. Štvornásobný grandslamový šampión tvrdí, že 18-ročný tínedžer bude čoskoro medzi svetovou elitou.



"Joao predvádza neuverieľný tenis. V grandslamovej premiére proti hráčovi z elitnej desiatky si počínal ako skúsený harcovník. Spôsob, akým pristúpil k zápasu, si zaslúži veľký obdiv. Bola to z jeho strany fantázia. Hovorí sa, že jedna lastovička ešte leto nerobí, no som presvedčený, že čoskoro bude patriť ku svetovej špičke," povedal Alcaraz po postupe do 3. kola.



Fonseca vlani zaujal triumfom na turnaji Next Gen hráčov do 20 rokov. V saudskoarabskej Džidde vtedy ani raz neokúsil trpkosť prehry. Začiatkom tohto roka vyhral challenger v Canberre. Na Australian Open sa prebojoval do hlavnej súťaže z kvalifikácie, v rebríčku ATP mu momentálne patrí 112. miesto.