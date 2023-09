Alcaraza teší forma Bellinghama

New York 1. septembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz síce aktuálne myslí predovšetkým na obhajobu titulu na US Open, no to mu nebráni sledovať výkony jeho obľúbeného futbalového klubu Realu Madrid. Alcaraza teší najmä strelecká potencia, ktorú predvádza Jude Bellingham.



Anglický reprezentant skóroval štyrikrát v troch stretnutiach. "Je to skvelý, talentovaný hráč. Som si istý, že sa stane najlepším na svojej pozícii," rozhovoril sa Alcaraz po hladkom víťazstve v 3. kole US Open nad Juhoafričanom Lloydom Harrisom.



Alcaraz prezradil, že sa s anglickým futbalistom stretol aj osobne. "Prehodili sme spolu pár slov. Je taktiež skvelou osobnosťou. Som naozaj veľmi rád, že je v mojom tíme," povedal Alcaraz, ktorý má rovnako ako Bellingham 20 rokov.