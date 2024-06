Alcarazovi sa splnil detský sen, jeho tréner Ferrero bol ako na ihlách

Paríž 10. júna (TASR) - Carlosovi Alcarazovi sa na parížskej antuke splnil detský sen. Ako siedmy španielsky tenista v histórii triumfoval v mužskej dvojhre na Roland Garros. Stal sa tak najmladším hráčom s grandslamovými titulmi z troch rôznych povrchov. Prvý získal v septembri 2022 ako 19-ročný na harde na US Open, vlani nenašiel premožiteľa na wimbledonskej tráve.



"Každý grandslamový titul je výnimočný, ten z Roland Garros má však pre mňa mimoriadnu cenu. Keď som si pozrel zoznam všetkých španielskych hráčov, ktorých mená sú vyryté na trofeji, cítil som obrovské emócie. Bolo to niečo neuveriteľné. O tomto som sníval, keď som mal päť či šesť rokov a začal hrať tenis," uviedol v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku ATP po päťsetovom finálovom víťazstve nad Nemcom Alexandrom Zverevom.



Španiel už v mladom veku potvrdzuje, že patrí k najvšestrannejším hráčom na okruhu. "Vyrastal som na antuke, ale väčšina turnajov sa hrá na tvrdých povrchoch, preto som musel začať viac trénovať na harde Postuone som zistil, že aj na ňom dokážem uplatniť moje zbrane, ktorými sú stopbaly či voleje. Snažím sa o agresívny, celodvorcový tenis, to je môj štýl hry, ktorý je účinný aj na tráve," zdôraznil Alcaraz.



V Paríži získal štrnásty titul na najvyššej profesionálnej úrovni, ôsmy na antuke. V päťsetových dueloch má impozantnú bilanciu 11:1, ktorá svedčí o tom, že sa dokáže vyrovnať s tlakom. "V rozhodujúcom dejstve sa vždy usilujem dať do toho srdce a predviesť niečo extra. Iba vtedy mám šancu zaradiť sa k najlepším tenistom na svete. Musím ukázať súperovi, že som svieži, ako keby sme hrali úvodný gem zápasu."



Pre zranenie predlaktia Alcaraz vynechal turnaj Masters 1000 v Ríme, no v Paríži dokázal zvládnuť náročné duely. "Som typ hráča, ktorý nepotrebuje veľa zápasov na to, aby sa po zranení opäť dostal do vrcholnej formy. Do príchode do Paríža som trénoval s kvalitnými sparingpartnermi. Od začiatku turnaja som bol spokojný s mojim pohybom po kurte i s údermi. Každým zápasom som sa cítil lepšie a lepšie. Členovia môjho tímu mi pomohli, aby som bol na tom mentálne a fyzicky dobre."



Alcaraz napodobnil svojho trénera Juana Carlosa Ferrera. "Mosquito" zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov v roku 2003. Priznal, že pri sledovaní Alcarazovho finálového súboja prežíval v lóži muky. "Bol som ako na ihlách, najradšej by som vybehol na kurt za Carlosom. Byť trénerom špičkového tenistu nie je niekedy jednoduché. Mám veľkú radosť, že to napokon dobre dopadlo a Carlos získal trofej, po ktorej tak túžil. Možno mu pomohlo, že prehral tretí set, v ktorom stratil náskok 5:2. V ďalšom priebehu zápasu sa dokázal vyburcovať k výbornému výkonu."