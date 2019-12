Alderweireld predĺžil zmluvu s Tottenhamom do roku 2023

Londýn 20. decembra (TASR) - Belgicky futbalový obranca Toby Alderweireld sa dohodol s vedením Tottenhamu Hotspur na novom kontrakte do roku 2023.



"Toby je pilier našich zadných radov. V minulej sezóne odohral 50 z 58 zápasov. V tej aktuálnej zatiaľ vynechal len jediný. Sme veľmi radi, že sa oňho budeme môcť oprieť aj v budúcnosti," uviedol anglický klub vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.



Tridsaťročný stopér prišiel do klubu v roku 2015 z Atletica Madrid. V minulosti bol spájaný s prestupom do Manchestru United, ktorý v tom čase viedol súčasný tréner "kohútov" Jose Mourinho.