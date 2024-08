Aldridgeová získala zlato v kitesurfingu

jachting



kitesurfing - ženy



konečné poradie: 1. Ellie Aldridgeová (V.Brit.), 2. Lauriane Nolotová (Fr.), 3. Annelous Lammertsová (Hol.), 4. Daniela Morozová (USA)

Marseille 8. augusta (TASR) - Britka Ellie Aldridgeová získala na OH 2024 zlatú medailu v kitesurfingu. V olympijskej súťaži na pobreží Marseille zvíťazila pred domácou Francúzkou Lauriane Nolotovou, bronz putuje do Holandska zásluhou Annelous Lammertsovej.Aldridgeová sa stala historicky prvou olympijskou šampiónkou v kitesurfingu, teda v jachtárskej disciplíne, ktorá pod piatimi kruhmi zažila debut. Britka musela vo štvrtok predstihnúť Nolotovú, ktorá do štvorčlenného finále vstúpila s dvomi vyhranými jazdami a mala najlepšie šance získať zlato. Francúzka však zaváhala, v druhej finálovej jazde spadla a skončila vo vode. Aldridgeová si z otváracích jázd priniesla jedno víťazstvo a potrebovala vyhrať vo finále dve jazdy, čo sa jej napokon aj podarilo.Mužské finále v kitesurfingu presunuli na piatok, keďže pretekári neboli schopní odštartovať v určenom čase.