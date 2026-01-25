Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aletico s Hanckom zdolalo Valjentovu Mallorku 3:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zápas rozhodli dorážka Alexandra Sörlotha, nešťastný vlastný gól Davida Lopeza a presný zásah Thiaga Almadu.

Autor TASR
Madrid 25. januára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid zdolali v domácom stretnutí 21. kola španielskej La Ligy Mallorku 3:0. V nedeľnom zápase nastúpil slovenský reprezentant Dávid Hancko v drese Atletica proti krajanovi a kapitánovi Mallorky Martinovi Valjentovi. Obaja obrancovia odohrali celý duel.

Zápas rozhodli dorážka Alexandra Sörlotha, nešťastný vlastný gól Davida Lopeza a presný zásah Thiaga Almadu. Tretie Atletico neprehralo v lige 5 duelov za sebou. Od štvrtého Villarrealu, ktorý má zápas k dobru, sa vzdialilo na rozdiel troch bodov. Mallorca je v neúplnej tabuľke na 16. mieste, dva body nad zónou zostupu.



La Liga - 21. kolo:

Atletico Madrid - RCD Mallorca 3:0 (1:0)

Góly: 22. Sörloth, 75. Lopez (vlastný), 87. Almada

/D. Hancko odohral celý zápas - M. Valjent celý zápas/
