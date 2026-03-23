< sekcia Šport
Alex Čiernik podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s Philadelphiou
Philadelphia držala svoje práva na podpis Čiernika takmer tri roky.
Autor TASR,aktualizované
Philadelphia 23. marca (TASR) - Slovenský hokejista Alex Čiernik podpísal trojročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Philadelphia Flyers. Nováčikovský kontrakt začne 21-ročnému útočníkovi platiť od budúcej sezóny 2026/27. Philadelphia si vybrala Čiernika v 4. kole draftu v roku 2023 z celkovej 120. pozície. Flyers zverejnili informáciu o uzavretí spolupráce na svojom oficiálnom webe.
Philadelphia držala svoje práva na podpis Čiernika takmer tri roky. Syn bývalého slovenského reprezentanta Ivana Čiernika si prešiel mládežníckymi kategóriami vo Švédsku. Na konte má 130 stretnutí v druhej najvyššej švédskej súťaži Allsvenskan, v ktorej momentálne oblieka dres Nybro Vikings. Prebiehajúci ročník začal v Pelicans Lahti vo fínskej Liige, no v klube skončil po 19 dueloch s bilanciou 1+2. Krátky kontakt so zámorským hokejom mal v závere vlaňajšej sezóny, v ktorej nastúpil trikrát na farme Philadelphie v AHL za Lehigh Valley Phantoms. Slovensko reprezentoval na dvoch juniorských svetových šampionátoch. Debut za slovenský A-tím absolvoval vlani v novembri na Nemeckom pohári proti Rakúsku (6:2) a v tomto súboji si pripísal aj prvý bod za asistenciu.
Čiernik sa stal šiestym hráčom s nováčikovskou zmluvou spomedzi hokejistov, ktorých si vybrala Philadelphia v spomínanom roku. Kontrakt si okrem Čiernika už skôr vyslúžili Carson Bjaranason, Denver Barkey, Oliver Bonk, Cole Knuble, Noah Powell, ako aj ruský útočník Matvej Mičkov, ktorý bol draftovou sedmičkou a v hlavnom tíme pôsobí už druhú sezónu.
Philadelphia držala svoje práva na podpis Čiernika takmer tri roky. Syn bývalého slovenského reprezentanta Ivana Čiernika si prešiel mládežníckymi kategóriami vo Švédsku. Na konte má 130 stretnutí v druhej najvyššej švédskej súťaži Allsvenskan, v ktorej momentálne oblieka dres Nybro Vikings. Prebiehajúci ročník začal v Pelicans Lahti vo fínskej Liige, no v klube skončil po 19 dueloch s bilanciou 1+2. Krátky kontakt so zámorským hokejom mal v závere vlaňajšej sezóny, v ktorej nastúpil trikrát na farme Philadelphie v AHL za Lehigh Valley Phantoms. Slovensko reprezentoval na dvoch juniorských svetových šampionátoch. Debut za slovenský A-tím absolvoval vlani v novembri na Nemeckom pohári proti Rakúsku (6:2) a v tomto súboji si pripísal aj prvý bod za asistenciu.
Čiernik sa stal šiestym hráčom s nováčikovskou zmluvou spomedzi hokejistov, ktorých si vybrala Philadelphia v spomínanom roku. Kontrakt si okrem Čiernika už skôr vyslúžili Carson Bjaranason, Denver Barkey, Oliver Bonk, Cole Knuble, Noah Powell, ako aj ruský útočník Matvej Mičkov, ktorý bol draftovou sedmičkou a v hlavnom tíme pôsobí už druhú sezónu.