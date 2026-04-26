Nedela 26. apríl 2026
Alex Marquez ukončil na VC Španielska víťaznú sériu Bezzecchiho

Na snímke Alex Marquez. Foto: TASR/AP

Mladší z bratov Marquezovcov obhájil prvenstvo z minulej sezóny.

Autor TASR
Jerez de la Frontera 26. apríla (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Alex Marquez triumfoval v nedeľu na domácej Veľkej cene MotoGP na okruhu v Jereze. Ukončil tak sériu piatich triumfov Marca Bezzecchiho.

Mladší z bratov Marquezovcov obhájil prvenstvo z minulej sezóny. Bezzecchi prišiel do cieľa na 2. priečke s mankom 1,903 s, tretiu pozíciu obsadil ďalší Talian Fabio Di Giannantonio (+5,796). Obhajca celkového prvenstva Marc Marquez na trati spadol a preteky nedokončil.
