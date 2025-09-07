Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Alex Marquez vyhral VC Katalánska a ukončil víťaznú sériu brata Marca

Španielsky jazdec Alex Marquez (uprostred) oslavuje na pódiu víťazstvo v nedeľňajšej Veľkej cene Katalánska v kráľovskej triede MotoGP na okruhu v katalánskej obci Montmeló 7. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Pódium na okruhu v Barcelone skompletizoval Talian Enea Bastianini.

Barcelona 7. septembra (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Alex Marquez triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Katalánska v kráľovskej triede MotoGP. Jazdec stajne Ducati ukončil sériu víťazstiev svojho staršieho brata a suverénneho lídra celkového poradia Marca Marqueza, ktorá sa zastavila na siedmich triumfoch za sebou.

Marc Marquez vedie celkové poradie so 487 bodmi, Alex zaostáva o 182 bodov. To znamená, že priebežný líder Marquez si nebude môcť zabezpečiť siedmy titul majstra sveta už budúci víkend v Misane. Pódium na okruhu v Barcelone skompletizoval Talian Enea Bastianini.

VC Katalánska - MotoGP:

1. Alex Marquez (Šp./Ducati) 40:14,093 min, 2. Marc Marquez (Šp./Ducati) +1,740 s, 3. Enea Bastianini (Tal./KTM) 5,562, 4. Pedro Acosta (Šp./Red Bull KTM) +13,373, 5. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) + 14,409, 6. Ai Ogura (Jap./Trackhouse) +15,055

priebežné poradie MS (po 15 z 22 pretekov):

1. M. Marquez (Šp./Ducati) 487, 2. Alex Marquez (Šp./Ducati) 305, 3. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) 237, 4. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 197, 5. Pedro Acosta (Šp./Red Bull KTM) 183, 6. Franco Morbidelli (Tal./VR46) 161
