Alex Molčan postúpil do semifinále turnaja ATP v Lyone

dvojhra - štvrťfinále:



Alex MOLČAN (SR) - Federico Coria (Arg.) 6:3, 6:2

Alex de Minaur (Austr.-4) - Josuke Watanuki (Jap.) 6:4 - skreč

Holger Rune (Dán.) - Manuel Guinard (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4

Cameron Norrie (V.Brit.-1) - Sebastian Baez (Arg.-7) 6:4, 4:6, 7:5

Lyon 19. mája (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Lyone. Vo štvrťfinále zdolal Argentínčana Federica Coriu hladko 6:3 a 6:2. V dueli o postup do tretieho finále na okruhu ATP nastúpi v piatok proti víťazovi súboja medzi štvrtým nasadeným Austrálčanom Alexom de Minaurom a Japoncom Josukem Watanukim.Molčan proti Coriovi potvrdil, že pred grandslamovým Roland Garros má sľubnú formu. V prvom sete získal od stavu 1:2 štyri hry za sebou. Najlepší slovenský singlista dokázal Juhoameričana pretlačiť v dlhých výmenách, robil minimum nevynútených chýb. Na začiatku druhého dejstva sa zverenec trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka ujal vedenia 2:0 Zápas následne prerušili pre dážď. Krátka prestávka nevyviedla Molčana z miery, za stavu 4:2 opäť Coriu brejkol a zápas už dotiahol do úspešného konca.," uviedol Molčan v prvom interview priamo na kurte.