Alexander-Arnold sa stal účastníkom autonehody, vyviazol bez zranení

Londýn 21. októbra (TASR) - Anglický futbalista Trent Alexander-Arnold sa stal účastníkom autonehody. Do cesty mu v dôsledku silnej búrky spadol elektrický stĺp, 25-ročný obranca Liverpoolu neutrpel žiadne zranenia.



K incidentu došlo neďaleko mesta Knutsford, približne 40 kilometrov od Liverpoolu. Podľa informácií agentúry DPA spadol elektrický stĺp pred biele BMW, za ktorým šiel Alexander-Arnold na svojom Range Roveri. Anglický reprezentant údajne prudko zabrzdil a narazil do BMW. Bezprostredne po nehode vystúpil z auta, aby skontroloval druhého šoféra. Obaja by mali byť bez zranení. Alexander-Arnold nastúpil aj v sobotňajšom mestskom derby proti Evertonu, v ktorom domáci Liverpool zvíťazil 2:0.