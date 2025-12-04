Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Alexander-Arnold utrpel zranenie nohy,možno nestihne šláger LM so City

Na snímke hráč Realu Madrid Trent Alexander-Arnold (vľavo) a hráč Girony Joel Roca bojujú o loptu v zápase 14. kola španielskej La ligy FC Girona - Real Madrid v Girone 30. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa agentúry AP trápi anglického reprezentanta sval na ľavej nohe.

Madrid 4. decembra (TASR) - Anglický futbalista Trent Alexander-Arnold utrpel zranenie nohy a svojim spoluhráčom z Realu Madrid bude chýbať v budúcotýždňovom šlágri Ligy majstrov proti Manchestru City. Obranca „bieleho baletu“ sa poranil v stredajšom ligovom stretnutí s Athleticom Bilbao (3:0).

Anglického reprezentanta trápi sval na ľavej nohe a podľa španielskeho denníka Marca by mohol absentovať dva mesiace. Dvadsaťsedemročný pravý bek bol v tejto sezóne mimo hry už približne šesť týždňov a v základnej zostave štartoval len sedemkrát. Realu chýba aj druhý pravý obranca Dani Carvajal, ktorý pred týždňom absolvoval artroskopickú operáciu pravého kolena a čaká ho niekoľkomesačná rekonvalescencia.
