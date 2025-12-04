< sekcia Šport
Alexander-Arnold utrpel zranenie nohy,možno nestihne šláger LM so City
Podľa agentúry AP trápi anglického reprezentanta sval na ľavej nohe.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 4. decembra (TASR) - Anglický futbalista Trent Alexander-Arnold utrpel zranenie nohy a svojim spoluhráčom z Realu Madrid bude chýbať v budúcotýždňovom šlágri Ligy majstrov proti Manchestru City. Obranca „bieleho baletu“ sa poranil v stredajšom ligovom stretnutí s Athleticom Bilbao (3:0).
Anglického reprezentanta trápi sval na ľavej nohe a podľa španielskeho denníka Marca by mohol absentovať dva mesiace. Dvadsaťsedemročný pravý bek bol v tejto sezóne mimo hry už približne šesť týždňov a v základnej zostave štartoval len sedemkrát. Realu chýba aj druhý pravý obranca Dani Carvajal, ktorý pred týždňom absolvoval artroskopickú operáciu pravého kolena a čaká ho niekoľkomesačná rekonvalescencia.
