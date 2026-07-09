Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. júl 2026Meniny má Lujza
< sekcia Šport

Alfaro dostal ponuku pokračovať vo funkcii trénera Paraguaja

.
Na snímke Gustavo Alfaro v zápase so Francúzmi. Foto: TASR/AP

V šestnásťfinále „La Albirroja" senzačne vyradila Nemecko po rozstrele z 11 m.

Autor TASR
Asuncion 9. júla (TASR) - Gustavo Alfaro dostal ponuku pokračovať vo funkcii trénera paraguajskej futbalovej reprezentácie. Argentínsky kouč si vyžiadal čas na rozmyslenie, celú záležitosť chce prediskutovať so svojou rodinou. Na prebiehajúcich MS v USA, Mexiku a Kanade postúpil Paraguaj do osemfinále, v ktorom prehral s Francúzskom 0:1. V šestnásťfinále „La Albirroja" senzačne vyradila Nemecko po rozstrele z 11 m.

„Alfaro prevzal reprezentáciu v neľahkom období po neúspechu na Copa America 2024. Podarilo sa mu spraviť rekonštrukciu kádra a po 16 rokoch opäť dostať Paraguaj na majstrovstvá sveta. Vďaka nemu sa opäť vytvorilo silné puto medzi národným tímom a fanúšikmi, ktorí po vydarenom šampionáte prišli vo veľkom počte privítať hráčov na letisko v Asuncione. Chceme, aby Alfaro pokračoval vo svojej práci až do MS 2030. Je iba na ňom, ako sa rozhodne," uviedol pre juhoamerické médiá prezident Paraguajskej futbalovej federácie Robert Harrison.
.

Neprehliadnite

Fico: Schválenie rozpočtu v kratšom termíne znamená väčšiu stabilitu

AKCIA LEO: Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu

Program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla

Na toto nezabúdajte: Ako správne rozmraziť mäso pred grilovačkou?