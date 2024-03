Alfredová získala historické zlato pre Svätú Luciu

Castries 3. marca (TASR) - Svätá Lucia sa zaradila medzi štáty, ktoré získali zlato na atletických halových majstrovstvách sveta. Postarala sa o to Julien Alfredová, ktorá triumfovala v sobotu v Glasgowe na 60 m vo vyrovnanom svetovom výkone roka 6,98 s.



Pre štát v Karibiku s menej ako 180.000 obyvateľmi bol najcennejší kov vôbec prvý z významného atletického podujatia. Pred Alfredovou bola najväčšia športová osobnosť krajiny výškarka Levern Spencerová, ktorá získala zlato na Hrách Commonwealthu i Panamerických hrách a na halových MS v Portlande 2016 obsadila 5. priečku.



Úspech Alfredovej neprišiel odnikadiaľ. Na podujatie pricestovala ako držiteľka svetového výkonu roka, uplynulé leto pod otvoreným nebom na MS v Budapešti postúpila do finále na stovke i dvojstovke. Na najkratšom šprinte skončila na 5. mieste, na dvojnásobnej trati bola dokonca tesne pod stupňami víťazov. "Dostať sa na dosah medailových pozícií má nakoplo. Do tejto sezóny som vstúpila s hladom po úspechu," povedala podľa serveru Svetovej atletiky 22-ročná šprintérka.



Triumf bežkyne z Karibiku sa nerodil ľahko. V semifinále ukázala svoju kvalitu aj Poľka Ewa Swobodová, ktorá zabehla svetový výkon roka 6,98. Alfredová však ešte v ten istý večer odpovedala vo finále rovnakým časom a Poľku zdolala o dve stotiny sekundy. V Glasgowe síce chýbali hviezdne Jamajčanky i úradujúca majsterka sveta na 100 m Sha'Carri Richardsonová z USA, no Svätá Lucia získala v osobe Alfredovej reálneho kandidáta na zisk prvej olympijskej medaily. "Budem tvrdo trénovať a hnať sa za úspechom, ktorý chcem dosiahnuť. Verím sebe i môjmu trénerskému tímu," povedala odhodlane Alfredová.