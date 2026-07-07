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Alfredsson opúšťa Ottawu, stal sa asistentom trénera v Toronte
Päťdesiattriročný Alfredsson odohral väčšinu svojej kariéry v Ottawe.
Autor TASR
Toronto 7. júla (TASR) - Bývalý švédsky hokejista Daniel Alfredsson opúšťa realizačný tím Ottawy Senators a v rámci NHL zamieril k rivalovi do Toronta. Na striedačke Maple Leafs bude pôsobiť ako asistent nového hlavného trénera Jima Hillera. Spoločne s ním doplnili trénerský štáb „javorových listov“ John Gruden a Brad Werenka.
Päťdesiattriročný Alfredsson odohral väčšinu svojej kariéry v Ottawe. Je bývalý dlhoročný kapitán „senátorov“ a účastník pamätných „Bitiek o Ontario“ s Torontom. Najviac z nich rezonovali štyri vzájomné konfrontácie v play off v rokoch 2000-2004. Niekdajší švédsky útočník a člen Hokejovej siene slávy po ukončení aktívnej hráčskej činnosti presedlal na trénerskú dráhu a tri roky pracoval v Ottawe ako asistent trénera.
Majiteľ „senátorov“ Michael Andlauer vo vyhlásení uviedol, že aj keď si neželal, aby Alfredsson posilnil rivala, dvere na návrat do Ottawy má vždy otvorené.
Maple Leafs zároveň oznámili, že vo funkciách skončili doterajší asistenti trénera Mike Van Ryn a Derek Lalonde. Informáciu priniesla agentúra AP.
Päťdesiattriročný Alfredsson odohral väčšinu svojej kariéry v Ottawe. Je bývalý dlhoročný kapitán „senátorov“ a účastník pamätných „Bitiek o Ontario“ s Torontom. Najviac z nich rezonovali štyri vzájomné konfrontácie v play off v rokoch 2000-2004. Niekdajší švédsky útočník a člen Hokejovej siene slávy po ukončení aktívnej hráčskej činnosti presedlal na trénerskú dráhu a tri roky pracoval v Ottawe ako asistent trénera.
Majiteľ „senátorov“ Michael Andlauer vo vyhlásení uviedol, že aj keď si neželal, aby Alfredsson posilnil rivala, dvere na návrat do Ottawy má vždy otvorené.
Maple Leafs zároveň oznámili, že vo funkciách skončili doterajší asistenti trénera Mike Van Ryn a Derek Lalonde. Informáciu priniesla agentúra AP.