Ališauskas a Bortňák budú naďalej pôsobiť v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 1. mája (TASR) - Obranca Nerijus Ališauskas a útočník Dalibor Bortňák budú aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v HK Spišská Nová Ves. Víťaz základnej časti uplynulého ročníka Tipos extraligy o tom informoval na sociálnej sieti. S oboma klub podpísal jednoročný kontrakt na sezónu 2025/2026.



Tridsaťtriročný Litovčan Ališauskas odohral v základnej časti 51 stretnutí s bilanciou deväť bodov (4+5), v play off pridal šesť stretnutí bez bodového zisku. O rok starší Bortňák si v drese s rysom na hrudi pripísal v hlavnej fáze 20 duelov a dva body (1+1), v šiestich zápasoch vyraďovačky nebodoval.



„Sme veľmi šťastní, že ´Ali´ oblečie novoveský dres už štvrtý rok za sebou. Len veľmi ťažko ho môžeme v našom meste, respektíve klube považovať za cudzinca. Je členom našej hokejovej rodiny. Je to skvelý a obetavý obranca, ktorý urobí všetko pre úspech mužstva. V tejto sezóne opäť ovládol nielen štatistiku v počte zblokovaných striel, ale aj ďalších defenzívnych, ktoré dokazujú, akou kvalitou disponuje. Dokazuje to tiež, s akým odhodlaním i srdcom hrá za Spišskú Novú Ves, a preto sme nesmierne radi, že takýto vzor profesionála bude pokračovať v našom drese. Po odchode viacerých skúsených Slovákov sme chceli udržať hráča, ktorý má vodcovské slovo a správny charakter. Toto presne vystihuje Dalibora. Je to výborný defenzívny hráč, jeden z najlepších na oslabenia v našej lige. Taktiež patrí medzi chalanov, ktorí vedú kabínu správnym smerom. Na prvom mieste je pre neho tímový úspech, na druhom osobné štatistiky. Vďaka tomu si ho veľmi vážime a tešíme sa, že z jeho pokračovania,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.



Spišiaci sa v uplynulom ročníku tešili z historicky prvého triumfu v základnej časti, no už vo štvrťfinále play off boli nad ich sily Zvolenčania.