Alisson bude mimo hry minimálne do konca reprezentačnej prestávky
Úradujúci anglický majster prehral dva zápasy za sebou, najskôr na pôde Crystal Palace (1:2) a následne na trávniku Galatasarayu Istanbul v Lige majstrov (0:1).
Autor TASR
Liverpool 3. októbra (TASR) – Brazílsky futbalový brankár Alisson Becker nebude k dispozícii minimálne do skončenia októbrovej reprezentačnej prestávky. Tréner Arne Slot tak čelí v Liverpoole nepríjemnej situácii, keď sa snaží ukončiť menšiu krízu svojho tímu.
Úradujúci anglický majster prehral dva zápasy za sebou, najskôr na pôde Crystal Palace (1:2) a následne na trávniku Galatasarayu Istanbul v Lige majstrov (0:1). K dvom prehrám prišlo po úspešnom vstupe do sezóny so siedmimi víťazstvami v sérii. Alisson, ktorý v uplynulých sezónach opakovane bojoval so zraneniami, musel byť v utorok v Istanbule vystriedaný v 56. minúte, keďže si natiahol zadný stehenný sval. Nahradil ho Giorgi Mamardašvili, ktorý nastúpil od príchodu z Valencie len v druhom ostrom zápase za Liverpool. ten čaká v sobotu ligový duel na pôde Chelsea.
