Alisson už trénuje, no v nedeľu chytať nebude

Liverpool 22. novembra (TASR) - Brazílsky futbalový brankár Alisson z FC Liverpool sa vrátil do tréningového procesu, ale v nedeľnom zápase Premier League na pôde Southamptonu ešte chytať nebude. V piatok to potvrdil tréner tímu Arne Slot.



Alisson neštartoval od 5. októbra, keď utrpel zranenie zadného stehenného svalu. "Sme opatrní so všetkými, najmä čo sa týka svalových zranení. Alisson trénuje s brankármi, ale nie s tímom. Zlepšuje sa, ale na nedeľu nie je pripravený," povedal Slot na adresu brankárskej jednotky. Holandskému koučovi bude chýbať aj pravý obranca Trent Alexander-Arnold a útočníci Diogo Jota s Federicom Chiesom. Liverpool má na čele tabuľky päťbodový náskok pred obhajcom titulu Manchestrom City.