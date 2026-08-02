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Alkmaar deklasoval PSV a druhýkrát získal holandský Superpohár

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Alkmaar poslal v 25. minúte do vedenia Mexx Meerdink.

Autor TASR
Eindhoven 2. augusta (TASR) - Futbalisti AZ Alkmaar sa stali víťazmi holandského Superpohára. V nedeľnom stretnutí o trofej Johana Cruyffa deklasovali na ihrisku majstrovského PSV Eindhoven domáci tím 4:0.

Alkmaar poslal v 25. minúte do vedenia Mexx Meerdink. Po prestávke zvýšili náskok Weslley Patati a Elijah Dijkstra, konečný výsledok stanovil v 66. minúte z pokutového kopu Ro-Zangelo Daal. AZ získal Superpohár druhýkrát v histórii, na predchádzajúci triumf z roku 2009 nadviazal po sedemnástich rokoch.
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