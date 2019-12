All-Star víkend 2020 bude aj s legendami z Göteborgu 2002

Bratislava 26. decembra (TASR) - Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne sa už pripravuje na veľký hokejový sviatok. V sobotu a nedeľu 18. a 19. januára 2020 bude svedkom veľkého stretnutia hviezd hokejovej Tipsport Ligy, manažérmi tímov budú miestni odchovanci Marián Hossa a Marián Gáborík. Pod hrad Matúša Čáka však prídu na All-Star víkend 2020 nielen súčasné, ale aj bývalé hviezdy slovenského hokeja.



Fanúšikovia sa môžu tešiť, že opäť uvidia na ľadovej ploche umenie hokejistov, ktorí sa postarali o medaily na majstrovstvách sveta vrátane göteborského zlata. Tradičný formát exhibície totiž okorení konfrontácia legiend so súčasnými hviezdami, ktoré povedú Mariánovia Hossa a Gáborík. „Na ľade sa objavia mnohí hráči, ktorí naisto budú mať miesto v Sieni slávy slovenského hokeja. Do konfrontácie sa zapojí strelec zlatého gólu z Göteborgu 2002 Peter Bondra, kapitán majstrov sveta Miroslav Šatan, skvelý obranca Ľubomír Višňovský či ďalší z hrdinov zlatej generácie Ján Lašák. Pozvanie prijali aj Ladislav Nagy, Tomáš Kopecký a Richard Zedník. Ďalšie mená bývalých skvelých hráčov, ktorí sa predstavia v exhibícii, zverejníme v nasledujúcich týždňoch pred akciou,“ prezradil generálny riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner. Mená prvých hokejistov z radu legiend oznámil počas prvej prestávky tipsportligového štefánskeho duelu HC Košice – Slovan Bratislava v štúdiu RTVS.



Legendy sa predstavia v súťažiach zručnosti, ktoré sú medzi fanúšikmi veľmi obľúbené. V Trenčíne dostanú oveľa väčší priestor ako v minulosti. „Bude to porovnanie šikovnosti súčasných hviezd ligy s legendami. Niečo podobné sme tu ešte nemali. Nezabúdame ani na charitatívny rozmer akcie. Za každé víťazstvo hokejových veteránov či remízový stav v súťažiach zručnosti poputuje 1000 eur pre detské autistické centrum v Trenčíne,“ doplnil informácie Richard Lintner.



Pre hviezdy bude pripravený po Novom roku aj spoločný tréning. All-Star víkend 2020 v Trenčíne vyvrcholí exhibičným duelom v nedeľu 19. januára 2020. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Napriek televíznemu prenosu je o vstupenky veľký záujem. Miesta na sedenie sú už vypredané, v predaji v sieti Ticketportal zostávajú ešte lístky na státie. Pre fanúšikov, ktorí si ich zakúpia, sú pripravené aj bezodné poháre na nápoje, ktoré im zdarma načapujú na špeciálne pripravených miestach trenčianskeho štadióna. „Aj pohárom s motívom All-Stars víkendu si chceme uctiť verných divákov, ktorí chodia pravidelne na zápasy a z miest na státie napriek istému nepohodliu vytrvalo povzbudzujú svoje mužstvá,“ povedal Lintner.



Kompletná nominácia 24 hviezd najvyššej slovenskej súťaže i dvoch trénerov bude známa 6. januára 2020, keď ich Pro-Hokej predstaví opäť počas prestávky priameho televízneho prenosu RTVS.