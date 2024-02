All star víkend 2026 bude hostiť klub New York Islanders

New York 19. februára (TASR) - Klub zámorskej NHL New York Islanders bude hostiteľ nasledujúceho All star víkendu profiligy, ktorý je na programe v roku 2026. Na budúci rok sa duel neuskutoční, keďže vo februárovom termíne (12.- 20.) je na programe turnaj štyroch krajín, na ktorom sa predstavia tímy USA, Kanady, Švédska a Fínska. NHL o tom informovala na oficiálnej stránke.



Na nasledujúce stretnutie hokejovej smotánky sa môžu tešiť fanúšikovia v UBS aréne v Elmonte v štáte New York. Presný dátum zatiaľ liga nezverejnila, no uskutočniť by sa mal ešte pred ZOH v Taliansku (6.- 22. februára 2026), kde sa hráči NHL predstavia prvýkrát od roku 2014.



Zápas hviezd 2026 bude 69. v histórii NHL. Komisár NHL Gary Bettman sa počas nedávneho All star víkendu v Toronte vyjadril, že NHL využije Zápas hviezd v roku 2026 ako "prípravu na olympiádu," takže hráči, ktorí sa na ňom predstavia, by odtiaľ mohli cestovať priamo do dejiska ZOH.



"Vieme, že New York Islanders a ich UBS aréna budú skvelí hostitelia tohto podujatia. Víkend NHL bude vzrušujúci úvod do ZOH 2026," uviedol výkonný riaditeľ Hráčskej asociácie NHL Marty Walsh. Domovský stánok Islanders patrí k najmladším halám v NHL. "Ostrovania" v ňom odohrali prvý zápas 20. novembra 2021.



Zatiaľ naposledy usporiadala NHL Zápas hviezd pred odchodom hráčov na ZOH v roku 2002, keď z Los Angeles zamierili do dejiska zimnej olympiády v Salt Lake City.