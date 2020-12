Allardyce navrhuje prerušiť Premier League. Bojí sa o zdravie i futbal

Londýn 30. decembra (TASR) - Tréner futbalistov West Bromwichu Albion Sam Allardyce tvrdí, že sezónu v Premier League by mali čím skôr prerušiť pre rastúci počet osôb infikovaných koronavírusom. Najnovšie kolo testovania na koronavírus odhalilo 18 pozitívnych prípadov medzi hráčmi a členmi realizačných tímov, čo je rekordný počet od začiatku pravidelného týždenného testovania v najvyššej anglickej súťaži.



"Som veľmi znepokojený, obávam sa o moje zdravie i celkovo o futbal," vyhlásil Allardyce po utorkovom domácom debakli 0:5 s Leeds United. Koronavírus sa v Premier League znovu rozmáha, z bezpečnostných dôvodov museli odložiť pondelňajší duel Manchestru City na pôde Evertonu, nové koronavírusové prípady vo Fulhame ohrozujú konanie stredajšieho zápasu na ihrisku Tottenhamu. Po najnovšom kole testov potvrdil viacero pozitívnych výsledkov aj klub Sheffield United.



Podľa Allardycea je potrebná prestávka v súťaži. "Bezpečnosť každého je dôležitejšia než čokoľvek iné," citovala ho BBC. "Keď čítam správy o víruse, ktorý sa šíri rýchlejšie než jeho originálna verzia, tak si myslím, že treba stopnúť ligu. Mám 66 rokov a tá posledná vec, po ktorej túžim, je dostať COVID. Vzhľadom na to, ako často testujeme, sú posledné čísla veľmi znepokojujúce. Bez ohľadu na to, ako sa snažíme, ako poctivo nosíme rúška, či si dezinfikujeme ruky, v krajine neustále pribúdajú nové prípady nákazy. Potrebujeme prestávku. Nech sa sezóna predĺži, budeme v nej pokračovať, keď sa cez to najhoršie dostaneme."