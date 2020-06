Stacey Allasterová je prvá žena na poste riaditeľa US Open

New York 11. júna (TASR) - Kanaďanka Stacey Allasterová sa stala prvou ženou na poste riaditeľa tenisového grandslamu US Open. Vo funkcii nahradila Davida Brewera.



Allasterová je bývalá výkonná riaditeľka WTA, od roku 2016 pracuje v Tenisovej federácii USA. V minulosti bola aj turnajová riaditeľka turnaja Rogers Cup.



Tohtoročný začiatok US Open je naplánovaný na 31. augusta, vzhľadom na pandémiu koronavírusu však zatiaľ nie je isté, či sa uskutoční. Informovala o tom agentúra DPA.