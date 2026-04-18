Allegri nebude trénovať Taliansko, chce zostať v AC Miláno
Autor TASR
Miláno 18. apríla (TASR) - Futbalový tréner Massimiliano Allegri nemá záujem o uvoľnené miesto v národnom tíme Talianska. Súčasní kormidelník AC Miláno uviedol, že dúfa, že zostane na lavičke „Rossoneri“. Informovala o tom agentúra AFP.
Allegri bol spolu s trénerom Neapola Antoniom Contem favorizovaný ako náhrada za Gennara Gattusa, ktorý odstúpil začiatkom tohto mesiaca po tom, čo sa Taliansko nekvalifikovalo tretíkrát po sebe na majstrovstvá sveta. „Moja kariéra hovorí samá za seba. Časté zmeny zamestnania nie sú súčasťou mojej DNA,“ povedal Allegri novinárom pred nedeľňajším zápasom Serie A vo Verone.
Allegri najprv trénoval Milánčanov v rokoch 2010 až 2014, potom odišiel na päť rokov do turínskeho Juventusu, kam sa vrátil po prestávke v roku 2021, no o tri roky neskôr ho prepustili. „Rád pracujem v klube, ktorý je riadený ako podnik a kde vidím pokrok. Ligu majstrov nemôžeme vyhrať za dva roky, ale musíme mať túto ambíciu, pretože ak nemyslíte na budúcnosť, zostanete uviaznutí v minulosti. Sme v neustálom kontakte s vedením, dal som svoje návrhy na letné prestupy a vedenie klubu na tom bude pracovať,“ dodal 58-ročný tréner.
