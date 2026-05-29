Allegri sa podľa Football Italia stane novým trénerom Neapolu
Autor TASR
Neapol 29. mája (TASR) - Novým trénerom slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku v SSC Neapol sa stane Massimiliano Allegri. Podľa portálu Football Italia sa s talianskym klubom dohodol na dvojročnej zmluve.
Päťdesiatosemročný kouč viedol do pondelka AC Miláno. Po neúspešnej sezóne vo funkcii skončil spoločne s generálnym riaditeľom Giorgiom Furlanim a ďalšími zástupcami vedenia Iglim Tarem a Geoffreym Moncadom.
Football Italia informoval, že medzi Allegrim a Neapolom došlo k ústnej dohode a obe strany sú vo fáze pripravovania dokumentov a zmluvných detailov. Allegri na lavičke nahradí Antonia Conteho, ktorý z funkcie odstúpil v nedeľu.
