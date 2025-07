TRH NHL: Blackwell ostáva v Dallase, Juulsen sa upísal Flyers

Newark 1. júla (TASR) - V zámorskej hokejovej NHL sa v utorok otvoril trh s voľnými hráčmi. Novú zmluvu s Dallasom podpísal útočník Colin Blackwell a ostáva tak v tíme Stars, obranca Noah Juulsen uzavrel kontrakt s Philadelphiou Flyers.



Tridsaťdvaročný Blackwell sa s Dallasom dohodol na dvojročnej zmluve na 775.000 dolárov za sezónu. Hráč z nižších formácii nastúpil za Stars v minulej sezóne na 63 duelov s bilanciou 6+11. V NHL hral aj za Chicagom Blackhawks, Toronto Maple Leafs, Seattle Kraken, New York Rangers a Nashville Predators.



Dvadsaťosemročný kanadský obranca Juulsen podpísal ako nechránený voľný hráč s Flyers ročný kontrakt na 900.000 dolárov. Posledné štyri sezóny strávil v organizácii Vancouveru Canucks.



Vedenie St. Louis Blues podpísalo ročnú zmluvu na 775.000 dolárov s neobmedzeným voľným hráčom, 28-ročným útočníkom Mattom Luffom a Buffalo Sabres predĺžilo s Ryanom Johnsonom zmluvu na tri sezóny s ročným zárobkom 775.000 dolárov. Dvadsaťtriročný obranca bol obmedzený voľný hráč.



Philadelphia získala Dvoraka, útočník podpísal ročný kontrakt





Zámorský hokejový klub NHL Philadelphia Flyers angažoval krátko po otvorení trhu útočníka Christiana Dvoraka. S tímom sa dohodol na ročnom kontrakte na 5,4 miliónov dolárov. Informáciu priniesol web TSN.



Dvadsaťdeväťročný Dvorak pôsobil v uplynulých štyroch sezónach v Montreale Canadiens. Vlani odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti a zaznamenal 33 bodov (12+21). V play off pridal päť duelov a strelil dva góly. V minulosti pôsobil aj v Arizone Coyotes, ktorá ho draftovala v roku 2014 z 58. miesta (2. kolo).



Allen pokračuje v New Jersey, podpísal päťročnú zmluvu



Kanadský hokejový brankár Jake Allen bude v zámorskej NHL naďalej obliekať dres New Jersey Devils. Tridsaťštyriročný hráč podpísal s „diablami“ nový päťročný kontrakt v celkovej hodnote 9 miliónov amerických dolárov, ročne tak v priemere zarobí 1,8 milióna USD. V Devils pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec.



Allen sa od 1. júla mohol stať neobmedzeným voľným hráčom, no napokon pokračuje v New Jersey. V uplynulej sezóne odchytal 31 duelov s bilanciou 13-16-1 s priemerom 2,66 inkasovaných gólov a 90,8 percentnou úspešnosťou zásahov. Robil dvojku Švédovi Jacobovi Markströmovi. V play off nedostal príležitosť, Devils prehrali v prvom kole s Carolinou Hurricanes 1:4 na zápasy.



Kanadského brankára draftoval St. Louis v roku 2008 z 34. miesta (2. kolo). Celkovo odchytal v základnej časti za Devils, Blues a Montreal Canadiens 460 stretnutí, v play off nastúpil v 29 dueloch. V roku 2019 pomohol St. Louis získať prvý Stanleyho pohár v histórii klubu, keď bol dvojkou Jordana Binningtona. Informoval o tom web televízie TSN.



Edmonton vymenil útočníka Arvidssona do Bostonu za výber v drafte





Finalista posledných dvoch ročníkov hokejovej NHL Edmonton Oilers vymenil švédskeho útočníka Viktora Arvidssona do Bostonu Bruins za výber v 5. kole draftu 2027. Informáciu priniesol web TSN.



Tridsaťdvaročný krídelník odohral v drese Oilers len uplynulú sezónu, v ktorej nazbieral 27 bodov (15+12) v 67 zápasoch. V play off odohral 15 duelov s bilanciou 2+7.



Arvidssona draftoval v roku 2014 Nashville v 4. kole zo 112. miesta. V drese Predators odohral v profilige prvých sedem sezón, v júli 2021 ho klub vymenil do Los Angeles Kings za dva draftové výbery.



Dres "kráľov” si obliekal tri sezóny, s Oilers podpísal uplynulé leto dvojročný kontrakt v celkovej hodnote 8 miliónov dolárov. V 613 dueloch v základnej časti strelil 194 gólov a pridal 195 asistencií. V play off nastúpil na 87 zápasov, v ktorých dal 15 gólov a nazbieral 29 asistencií.



Montreal vymenil obrancu Maillouxa do St. Louis za útočníka Bolduca





Slovenský útočník Juraj Slafkovský bude mať v zámorskej hokejovej NHL nového spoluhráča. Jeho zamestnávateľ Montreal Canadiens získal krátko pred otvorením trhu s voľnými hráčmi útočníka Zacha Bolduca zo St. Louis Blues výmenou za obrancu Logana Maillouxa. Informáciu priniesol Chris Johnston z TSN.



Dvadsaťdvaročný pravoruký obranca Mailloux nastúpil v minulej sezóne v drese Canadiens na sedem zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal dve asistencie. V AHL v tíme Laval Rocket nazbieral 33 bodov (12+21) v 63 dueloch. Canadiens ho draftovali v roku 2021 z 31. miesta. Po budúcej sezóne bude obmedzený voľný hráč, ročne zarába 875.000 dolárov.



Rovnako starý Bolduc, ktorého si St. Louis vybrali v roku 2021 zo 17. miesta, má podstatne viac skúseností z NHL. V profilige odohral za Blues 97 zápasov a nazbieral v nich 45 bodov (24+21). V minulej sezóne strelil 19 gólov a mal 17 asistencií v 72 dueloch. Bolduc má ešte rok platný kontrakt na 863.000 dolárov, po sezóne bude takisto obmedzený voľný hráč.



Buffalo vymenilo Laffertyho do Chicaga za draftový výber



Americký hokejista Sam Lafferty sa v rámci NHL sťahuje z Buffala do Chicaga. Blackhawks ho v utorok získali výmenou za výber v 6. kole draftu 2026. Informoval o tom web televízie TSN.



Tridsaťročný útočník Lafferty prišiel do Sabres minulé leto ako neobmedzený voľný hráč. S Buffalom sa dohodol na dvojročnom kontrakte za 4 milióny dolárov, ročne tak v priemere zarobí 2 milióny USD. V uplynulej sezóne odohral 60 zápasov a zaznamenal štyri góly a tri asistencie. V minulosti pôsobil aj v Pittsburghu, Toronte, Vancouveri. Dres Chicaga už obliekal v sezónach 2021/22 a 2022/23.