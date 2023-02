Allen ukončil reprezentačnú kariéru: V drese Walesu som cítil hrdosť

Cardiff 7. februára (TASR) - Waleský futbalista Joe Allen ukončil vo veku 32 rokov reprezentačnú kariéru. Stredopoliar odôvodnil toto rozhodnutie početnými zraneniami a chce sa sústrediť na svoje pôsobenie v klube Swansea City. Ten hrá momentálne druhú najvyššiu anglickú ligu.



"Hrať za Wales bola moja veľká vášeň, mal som nesmierne šťastie. Podpora zo strany našej krajiny je inšpirujúca a v národnom drese som cítil obrovskú hrdosť. Čas a zranenia si však vybrali svoju daň a tak uvoľňujem miesto pre ďalšiu generáciu," citovala agentúra AFP z Allenovho vyhlásenia pre Waleskú futbalovú asociáciu (FAW).



Niekdajší hráč Liverpoolu má na konte 74 zápasov v národnom tíme. Debut si odbil v roku 2009 a na EURO 2016 ho zaradili do najlepšej jedenástky turnaja. Jeho tím postúpil na podujatí do semifinále a svoju prvú účasť na ME zakončil tretím miestom. Allen reprezentoval naposledy svoju krajinu na vlaňajších MS v Katare v zápase skupinovej fázy proti Anglicku (0:3). Pre Wales to bol prvý svetový šampionát od roku 1958. Informácie priniesla AFP.