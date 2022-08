Alli odišiel z Evertonu na ročné hosťovanie do Besiktasu Istanbul

Londýn 26. augusta (TASR) - Anglický futbalista Dele Alli bude v tejto sezóne pôsobiť v Besiktasi Istanbul. Do tureckého klubu odišiel z FC Everton na ročné hosťovanie s možnosťou trvalého prestupu. Informoval o tom Besiktas na sociálnych sieťach.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar pôsobil väčšinu kariéry v Tottenhame, s ktorým si zahral v roku 2019 finále Ligy majstrov proti FC Liverpool (0:2). V sezóne 2020/2021 však zaznamenal pokles formy a pokúsil sa ho vyriešiť prestupom do Evertonu. Motivoval ho najmä príchod nového trénera Franka Lamparda, no zlom neprišiel ani v liverpoolskom tíme, kde odohral dohromady len 378 minút.