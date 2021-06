Allianz aréna nebude v dúhových farbách, rozhodla UEFA

Mníchov 22. júna (TASR) – Mníchovská Allianz Aréna napokon nebude počas stredajšieho záverečného zápasu F-skupiny futbalových majstrovstiev Európy medzi Nemeckom a Maďarskom osvetlená v dúhových farbách. Návrh starostu metropoly Bavorska Dietera Reitera, ktorý mal byť reakciou na postoje maďarskej vlády k LGBT komunite a znakom podpory boja za rovnosť a toleranciu, v utorok odmietla Európska futbalová únia (UEFA). Informovala o tom agentúra dpa.



"UEFA má vo svojich stanovách jasne napísané, že je politicky a nábožensky neutrálnou organizáciou. Keďže je táto požiadavka namierená proti konkrétnemu rozhodnutiu maďarského parlamentu, musíme ju odmietnuť," odôvodnila UEFA vo svojom vyhlásení. Osvetlenie teda bude vo farbách UEFA a účastníkov turnaja.



UEFA však vedeniu mesta Mníchov navrhla, aby s dúhovým osvetlením počkalo buď na 28. júna (Deň oslobodenia Christopher Street) alebo na týždeň medzi 3. a 9. júlom, keď sa v meste uskutočnia týždňové oslavy Dňa oslobodenia Christopher Street. V nadväznosti na rozhodnutie UEFA sa však pre dúhové osvetlenie v čase zápasu rozhodli štadióny vo Frankfurte a Kolíne, ktoré k tomuto kroku vyzývajú aj ďalších bundesligistov. “Keď v stredu nemôže Mníchov, musíme priznať farbu my ostatní. Poďme do toho, kolegovia,“ napísal Eintracht Frankfurt na svojich sociálnych sieťach.



Proti návrhu osvetliť mníchovský štadión v dúhových farbách v dueli Nemecka s Maďarskom sa v pondelok ostro ohradil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Šéf maďarskej diplomacie v prestávke stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu podľa agentúry MTI povedal, že je nebezpečné miešať politiku so športom.