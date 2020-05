Alliho prepadli zlodeji vo vlastnom dome

Londýn 14. mája (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Dele Alli z Tottenhamu Hotspur má za sebou veľmi nepríjemný zážitok. V stredu večer sa do jeho domu vlámali dvaja zlodeji, krídelníka Spurs fyzicky napadli a ukradli mu šperky a hodinky.



K lúpeži prišlo v Alliho dome v severnom Londýne, po údere do tváre ale nemuseli futbalistu hospitalizovať. Tottenham vyzval kohokoľvek s informáciami, aby pomohol polícii vo vyšetrovaní. Polícia potvrdila, že do domu sa vlámali dvaja maskovaní muži a po útoku na Alliho aj s lupom utiekli. Vyšetrovanie pokračuje, zatiaľ nezadržali žiadnych podozrivých.



"Ďakujem všetkým za podporu. Bola to strašná skúsenosť, ale sme všetci v poriadku," napísal 24-ročný stredopoliar na sociálnej sieti. Informovala agentúra AP.