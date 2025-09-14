Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Allmanová sa v disku dočkala prvého zlata

Američanka Valarie Allman pózuje po získaní zlatej medaily vo finále hodu diskom žien na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu v nedeľu 14. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Bronz vybojovala Kubánka Silinda Moralesová v národnom rekorde 67,25.

Autor TASR
Tokio 14. septembra (TASR) - Dvojnásobná olympijská šampiónka v hode diskom Valarie Allmanová z USA sa dočkala prvého zlata z atletických majstrovstiev sveta. Na štadióne v Tokiu v nedeľu zvíťazila výkonom 69,48 z piatej série. Striebro získala Holanďanka Jorinde van Klinkenová za 67,50 a môže tak zabudnúť na dve štvrté miesta, ktoré jej patrili na predchádzajúcich dvoch šampionátoch. Bronz vybojovala Kubánka Silinda Moralesová v národnom rekorde 67,25.



MS v Tokiu - finále:

Ženy

disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 69,48 m, 2. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 67,50, 3. Silinda Moralesová (Kuba) 67,25, 4. Vanessa Kamgová (Švéd.) 66,61, 5. Sandra Elkasevičová (Chorv.) 65,82, 6. Laulauga Tausagová (USA) 65,49, 7. Feng Pin (Čína) 65,28, 8. Shanice Craftová (Nem.) 65,21, 9. Izabela da Silvová (Braz.) 63,22, 10. Alexandra Emilianovová (Mold.) 62,59
