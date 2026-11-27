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Alma De Fuego je dostihovým Koňom roka 2026 na Slovensku
Alma De Fuego získal 24 hlasov, čo je 33,80 percenta.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Alma De Fuego sa stal dostihovým Koňom roka 2026 na Slovensku. Výsledky tradičnej bilančnej ankety vyhlásilo Závodisko Bratislava v piatok v Borskom Mikuláši na 27. galavečere slovenského turfu.
Alma De Fuego získal 24 hlasov, čo je 33,80 percenta. Na ďalších pozíciách skončili Zinzala (14 hlasov), Dark Attack (11), Loch Pike (10), Be My Person, Kracken (po 4), Maximum Risk, Top Secret J a Ulyss Queen (po 1). Jeden hlas bol neplatný.
Trojročný beluš Alma De Fuego, ktorý je v majetku Rahima Etemoviča a trénerskej opatere Mariána Štangela v petržalskom Starom háji v centrále bezprostredne susediacej s hipodrómom, počas hodnotenej sezóny absolvoval sedem štartov, dosiahol dve víťazstvá a získal 30.589 eur. Vlani na jeseň stál na aukcii Tattersalls v anglickom Newmarkete 25-tisíc gvinejí, čo je historická dražobná mena s hodnotou približne na úrovni britskej libry.
Vtedy už mal za sebou tri vystúpenia ako zverenec Olivera Colea. Postupne bol siedmy, piaty a štvrtý v Newbury, Kemptone a Lingfielde. Vybehal dovedna 612 libier.
V Írsku narodený odchovanec Tonyho Cosgravea tento rok – už pre žlto-červenú Etemovičovu kombináciu – 19. júla senzačne triumfoval na vrcholnom 34. Slovenskom derby spoločnosti Lesy SR. Medzi 13 účastníkmi „modrej stuhy“ bol najväčším outsiderom s kvótou 40,5. V sedle mal poľského džokeja Szczepana Mazura. V októbri dosiahol prvenstvo na budapeštianskej klasike Magyar St. Leger (džokej Alberto Sanna) po tom, ako na septembrovej bratislavskej analógii docválal s Mazurom v sedle na treťom mieste.
Alma De Fuego je v rámci jednotlivých kategórií logicky aj najlepším trojročným žrebcom. Ďalšími štvornohými laureátmi sú Cloetta (dvojročná kobyla, stajňa Daliss, tréner Jozef Chodúr), Batumi (dvojročný žrebec, RC Farm, Ramazan Tugušev), Zinzala (trojročná kobyla, takisto RC Farm a Ramazan Tugušev), Aphelie Light (staršia kobyla, HONOR Racing, Jaroslav Línek), Loch Pike (starší žrebec, FeD, spol. s r. o., Jozef Chodúr), Godsalino (prekážkový kôň, Quirinus Farm, Jaroslav Brečka) a Blue River (kôň slovenského chovu, Caruso, Jaroslav Línek).
O šampiónoch rozhodli dotačné zisky koní (majitelia a tréneri), respektíve počet víťazstiev (jazdci). V rovinových dostihoch sú nimi RC Farm a Jaroslav Línek ako kouč i džokej. Päťdesiatnik Línek na jeseň oznámil, že po 34 sezónach končí s jazdením a odteraz už bude pôsobiť iba ako tréner v Lakšárskej Novej Vsi. Na Slovensku ako jazdec nazbieral okrúhlych 10 titulov. V trénerskej sekcii ich zatiaľ má na konte päť vrátane aktuálneho.
V prekážkarskom odvetví v sezóne 2026 dominovali majiteľ Jiří Charvát, tréner Jaroslav Brečka a džokej Martin Cagáň. V prípade „Čika“ Brečku je to jubilejný 10. primát, Cagáň sa presadil po tretí raz a premiérovo od roku 2010.
Najlepšiu trojicu v seriáli Pony liga pre začínajúcich adeptov jazdenia tvoria Eliška Šaraboková, Emma Varšányiová a Sofia Bogárová.
Absolútny dostihový Kôň roka 2026 v SR: Alma De Fuego
Najlepšia dvojročná kobyla: Cloetta
Najlepší dvojročný žrebec (valach): Batumi
Najlepšia trojročná kobyla: Zinzala
Najlepší trojročný žrebec (valach): Alma De Fuego
Najlepšia štvorročná či staršia kobyla: Aphelie Light
Najlepší štvorročný či starší žrebec (valach): Loch Pike
Najlepší prekážkar: Godsalino
Najlepší kôň slovenského chovu: Blue River
Šampióni
ROVINA
Majitelia: RC Farm
Tréneri: Jaroslav Línek
Jazdci: Jaroslav Línek
PREKÁŽKY
Majitelia: Jiří Charvát
Tréneri: Jaroslav Brečka
Jazdci: Martin Cagáň
Prehľad dostihových Koní roka v SR pri aktuálnom formáte ankety: 2008 Teddy Ready, 2009 Age of Jape, 2010 Innovator, 2011 Yucca, 2012 Atack, 2013 Legionar, 2014 Kilword, 2015 Lord Patrick, 2016 Medici, 2017 Zoriana, 2018 Zoriana, 2019 Arcturus, 2020 Opasan, 2021 Opasan, 2022 Opasan, 2023 Free Folie, 2024 Francis Gold, 2025 Torin, 2026 Alma De Fuego
Alma De Fuego získal 24 hlasov, čo je 33,80 percenta. Na ďalších pozíciách skončili Zinzala (14 hlasov), Dark Attack (11), Loch Pike (10), Be My Person, Kracken (po 4), Maximum Risk, Top Secret J a Ulyss Queen (po 1). Jeden hlas bol neplatný.
Trojročný beluš Alma De Fuego, ktorý je v majetku Rahima Etemoviča a trénerskej opatere Mariána Štangela v petržalskom Starom háji v centrále bezprostredne susediacej s hipodrómom, počas hodnotenej sezóny absolvoval sedem štartov, dosiahol dve víťazstvá a získal 30.589 eur. Vlani na jeseň stál na aukcii Tattersalls v anglickom Newmarkete 25-tisíc gvinejí, čo je historická dražobná mena s hodnotou približne na úrovni britskej libry.
Vtedy už mal za sebou tri vystúpenia ako zverenec Olivera Colea. Postupne bol siedmy, piaty a štvrtý v Newbury, Kemptone a Lingfielde. Vybehal dovedna 612 libier.
V Írsku narodený odchovanec Tonyho Cosgravea tento rok – už pre žlto-červenú Etemovičovu kombináciu – 19. júla senzačne triumfoval na vrcholnom 34. Slovenskom derby spoločnosti Lesy SR. Medzi 13 účastníkmi „modrej stuhy“ bol najväčším outsiderom s kvótou 40,5. V sedle mal poľského džokeja Szczepana Mazura. V októbri dosiahol prvenstvo na budapeštianskej klasike Magyar St. Leger (džokej Alberto Sanna) po tom, ako na septembrovej bratislavskej analógii docválal s Mazurom v sedle na treťom mieste.
Alma De Fuego je v rámci jednotlivých kategórií logicky aj najlepším trojročným žrebcom. Ďalšími štvornohými laureátmi sú Cloetta (dvojročná kobyla, stajňa Daliss, tréner Jozef Chodúr), Batumi (dvojročný žrebec, RC Farm, Ramazan Tugušev), Zinzala (trojročná kobyla, takisto RC Farm a Ramazan Tugušev), Aphelie Light (staršia kobyla, HONOR Racing, Jaroslav Línek), Loch Pike (starší žrebec, FeD, spol. s r. o., Jozef Chodúr), Godsalino (prekážkový kôň, Quirinus Farm, Jaroslav Brečka) a Blue River (kôň slovenského chovu, Caruso, Jaroslav Línek).
O šampiónoch rozhodli dotačné zisky koní (majitelia a tréneri), respektíve počet víťazstiev (jazdci). V rovinových dostihoch sú nimi RC Farm a Jaroslav Línek ako kouč i džokej. Päťdesiatnik Línek na jeseň oznámil, že po 34 sezónach končí s jazdením a odteraz už bude pôsobiť iba ako tréner v Lakšárskej Novej Vsi. Na Slovensku ako jazdec nazbieral okrúhlych 10 titulov. V trénerskej sekcii ich zatiaľ má na konte päť vrátane aktuálneho.
V prekážkarskom odvetví v sezóne 2026 dominovali majiteľ Jiří Charvát, tréner Jaroslav Brečka a džokej Martin Cagáň. V prípade „Čika“ Brečku je to jubilejný 10. primát, Cagáň sa presadil po tretí raz a premiérovo od roku 2010.
Najlepšiu trojicu v seriáli Pony liga pre začínajúcich adeptov jazdenia tvoria Eliška Šaraboková, Emma Varšányiová a Sofia Bogárová.
Absolútny dostihový Kôň roka 2026 v SR: Alma De Fuego
Najlepšia dvojročná kobyla: Cloetta
Najlepší dvojročný žrebec (valach): Batumi
Najlepšia trojročná kobyla: Zinzala
Najlepší trojročný žrebec (valach): Alma De Fuego
Najlepšia štvorročná či staršia kobyla: Aphelie Light
Najlepší štvorročný či starší žrebec (valach): Loch Pike
Najlepší prekážkar: Godsalino
Najlepší kôň slovenského chovu: Blue River
Šampióni
ROVINA
Majitelia: RC Farm
Tréneri: Jaroslav Línek
Jazdci: Jaroslav Línek
PREKÁŽKY
Majitelia: Jiří Charvát
Tréneri: Jaroslav Brečka
Jazdci: Martin Cagáň
Prehľad dostihových Koní roka v SR pri aktuálnom formáte ankety: 2008 Teddy Ready, 2009 Age of Jape, 2010 Innovator, 2011 Yucca, 2012 Atack, 2013 Legionar, 2014 Kilword, 2015 Lord Patrick, 2016 Medici, 2017 Zoriana, 2018 Zoriana, 2019 Arcturus, 2020 Opasan, 2021 Opasan, 2022 Opasan, 2023 Free Folie, 2024 Francis Gold, 2025 Torin, 2026 Alma De Fuego