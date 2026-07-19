< sekcia Šport
Alma De Fuego senzačným víťazom 34. Slovenského derby
Na Závodisku Bratislava získal pre svojho vlastníka prémiu 18.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) – Obrovský outsider Alma De Fuego sa stal senzačným víťazom 34. Slovenského derby spoločnosti Lesy SR (rovina, Graded 3, 2400 m, celková základná dotácia 40 000 eur). V najvýznamnejších dostihoch sezóny zvíťazil beluš s írskym pôvodom v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariána Štangela a v majetku Srba Rahima Etemoviča pod vedením poľského džokeja Szczepana Mazura. Na Závodisku Bratislava získal pre svojho vlastníka prémiu 18.000 eur.
Slovenské derby malo 13 účastníkov – sedem z domácich stajní a šesť z českých. Na „modrej stuhe“ bežalo až sedem kobýl. Je to rekord a tento kontingent dokonca prevyšoval počet žrebcov. Vopred bolo isté, že tzv. Trojkoruna v tejto sezóne – na rozdiel od predchádzajúcej, keď ju ako tretí v histórii dobyl Torin – odolá. Premiant májovej Veľkej jarnej ceny (1700 m) v Bratislave Dark Attack totiž absentoval, zameriava sa na kratšie vzdialenosti. Slovenský St. Leger (2800 m) ako záverečná klasika príde v Petržalke na rad 20. septembra.
Slovenské derby malo 13 účastníkov – sedem z domácich stajní a šesť z českých. Na „modrej stuhe“ bežalo až sedem kobýl. Je to rekord a tento kontingent dokonca prevyšoval počet žrebcov. Vopred bolo isté, že tzv. Trojkoruna v tejto sezóne – na rozdiel od predchádzajúcej, keď ju ako tretí v histórii dobyl Torin – odolá. Premiant májovej Veľkej jarnej ceny (1700 m) v Bratislave Dark Attack totiž absentoval, zameriava sa na kratšie vzdialenosti. Slovenský St. Leger (2800 m) ako záverečná klasika príde v Petržalke na rad 20. septembra.