Almási bude opäť hrať za DAC, z Ostravy prichádza na hosťovanie

Košice 3. júla (TASR) - Slovenský útočník Ladislav Almási bude opäť hrať vo futbalovej Niké lige za DAC Dunajská Streda. Do materského klubu prichádza na ročné hosťovanie z Baníka Ostrava, súčasťou dohody je aj opcia na prípadný prestup.



Dvadsaťpäťročný Almási pôsobil v Ostrave od roku 2021, v 68 zápasoch si v jej drese pripísal 23 gólov. Jarnú časť tejto sezóny však absolvoval na hosťovaní v Osijeku. "Odkedy som opustil DAC, precestoval som niekoľko krajín, hral futbal vo viacerých ligách, takže teraz sa vraciam s množstvom skúseností. Som chlapec zo Žitného ostrova, celá moja rodina aj priatelia sú odtiaľto, je to pre mňa veľká vec, že tu môžem byť znova. Mám pred sebou aj osobne, aj čo sa týka tímu, len tie najvyššie ciele. Chcem pomôcť mužstvu gólmi, pretože to je úloha útočníka. S DAC chcem ísť čo najďalej v Európe a dobre si počínať aj v lige," vyhlásil podľa oficiálnej stránky klubu Almási, ktorý má na konte aj 9 štartov za slovenskú reprezentáciu.