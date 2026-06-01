Almási opúšťa Baník Ostrava, posilní pražský Bohemians

Na snímke Ladislav Almási. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Praha 1. júna (TASR) - Slovenský futbalista Ladislav Almási sa stal novou posilou českého klubu Bohemians Praha. Dvadsaťsedemročný útočník prestúpil ku „klokanom“ z Baníka Ostrava. Klub to v pondelok oznámil na svojej oficiálnej webovej stránke.

Almási začínal svoju kariéru v Senici a v Dunajskej Strede. V roku 2021 prestúpil z Ružomberka do Ostravy a hneď v prvej sezóne v najvyššej českej súťaži nastrieľal 16 ligových gólov, vďaka čomu sa stal tretím najlepším strelcom ročníka. Dobrou formou si vypýtal aj debut v slovenskej reprezentácii, za ktorú odohral deväť duelov.

Roky 2024 a 2025 strávil na hosťovaniach v chorvátskom Osijeku, v Dunajskej Strede a v maďarskom Zalaegerszegi. V Česku nastúpil v štyroch sezónach na 80 stretnutí, v ktorých strelil 26 gólov. Pre desiaty tím uplynulého ročníka českej ligy ide o prvú letnú posilu do ofenzívy.
