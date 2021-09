Almási pomohol gólom k výhre Ostravy, skóroval aj Mészáros za Liberec

Česká liga - 7. kolo:



FK Pardubice - Slovan Liberec 2:2 (0:2)

Góly: 57. a 73. Matějka - 23. Rondič, 37. MÉSZÁROŠ

/K. Mészáros hral do 69. min a v 18. min uvidel ŽK, M. Faško hral do 77. min a v 26. min uvidel ŽK, Ľ. Tupta (všetci Liberec) nastúpil v 63. min/



FC Zlín - Bohemians Praha 1905 1:3 (0:1)

Góly: 68. Tkáč - 14. Keita, 55. Dostál, 79. Koubek

/M. Rakovan odchytal celý duel, M. Hlinka hral do 59. min - P. Le Giang odchytal celý duel/



FK Teplice - Baník Ostrava 1:2 (0:0)

Góly: 62. Trubač - 66. ALMÁSI, 80. Mazuch (vlastný)

/L. Almási nastúpil v 59. min, V. Budinský (obaja Ostrava) sedel na lavičke)

Praha 11. septembra (TASR) - Slovenský útočník Ladislav Almási sa výrazným spôsobom podieľal na víťazstve Baníka Ostrava 2:1 na pôde Teplíc v sobotňajšom zápase 7. kola českej najvyššej futbalovej súťaže. Almási prišiel na trávnik v 59. minúte a v 66. minúte vyrovnal na 1:1. Baník si pripísal na konto piate víťazstvo v sezóne.Skóroval aj Karol Mészáros pri remíze Liberca 2:2 na ihrisku Pardubíc. V 37. minúte dal druhý gól hostí, no Pardubice po zmene strán vyrovnali duel. Severočesi získali iba druhý bod v sezóne a patrí im posledná priečka.