Almási putuje z Baníka Ostrava na hosťovanie do Osijeku

Ostrava 5. februára (TASR) - Slovenský futbalový útočník Ladislav Almási odchádza z Baníka Ostrava na hosťovanie do chorvátskeho klubu NK Osijek, ktorý bude mať po skončení sezóny aj opciu na prestup. Český klub o tom v pondelok informoval na oficiálnom webe.



Almási prišiel do Ostravy v lete 2021 z Ružomberka a v 68 ligových zápasoch zaznamenal 23 gólov. V tejto sezóne sa však mal problém presadiť do základnej zostavy ostravského tímu. "Je objektívna skutočnosť, že Laco na jeseň nemal potrebnú minutáž. Preto sa v prípade zaujímavej ponuky pre všetky strany otváral priestor pre rokovania. A návrh Osijeku bol konkrétny a zaujímavý. Zatiaľ ide o hosťovanie do konca sezóny a v lete uvidíme," uviedol Luděk Mikloško, šéf športového úseku Baníka.



Z Ostravy odišiel aj ďalší slovenský futbalista, dvadsaťštyriročný stredopoliar Matej Madleňák sa z hosťovania v Baníku vracia naspäť do Ružomberka.