Almeida triumfoval na Okolo Baskicka v záverečnej etape i celkovo

Okolo Baskicka - záverečná 6. etapa (Eibar - Eibar, 153,4 km):



1. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates - XRG) 3:56:54 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) čas ako víťaz, 3. Ben Healy (Ír./EF Education-EasyPost) +13 s, 4. Isaac Del Toro (Mex./SAE) +28, 5. Alex Aranburu Deba (Šp./Cofidis) +58, 6. Jordan Jegat (Fr./TotalEnergies)

konečné poradie:



1. Almeida 20:04:49 h, 2. Mas +1:52 min, 3. Maximilian Schachmann (Nem./Soudal Quick-Step) +1:59, 4. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-Bora-hansgrohe) +2:07, 5. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Lidl-Trek) +2:17, 6. Ilan van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) +2:18

Eibar 12. apríla (TASR) - Portugalský cyklista Joao Almeida z tímu SAE Emirates sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Baskicka. Svoj triumf zavŕšil víťazstvom v záverečnej 6. etape.Almeida vstúpil do záverečnej etapy v žltom drese lídra podujatia. Náročnú 153,4 km etapu v horskom prostredí so štartom i cieľom v Eibare, ktorú navyše poznačilo daždivé počasie, zvládol najlepšie. V špurte vedúcej dvojice zdolal Španiela Enrica Masa z Movistaru. Tretí prišiel do cieľa s mankom 13 sekúnd Ír Ben Healy z EF Education-EasyPost, ktorý sa rovnako ako deň predtým dostal do samostatného úniku, no nedotiahol ho do úspešného konca.Almeida mal v konečnom hodnotení náskok 1:52 min pred Masom, ktorý sa na druhú priečku vyšvihol z ôsmej. Tretí skončil Nemec Maximilian Schachmann zo Soudalu Quick-Step so stratou 1:59.tešil sa v cieli podľa AFP Almeida.