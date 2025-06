Almeida víťazom 7. etapy Okolo Švajčiarska, v žltom stále Vauquelin

výsledky 7. etapy Okolo Švajčiarska (Neuhausen am Rheinfall - Emmetten, 207,3 km):



1. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates - XRG) 4:38:25 h, 2. Oscar Onley (V.Brit./Team Picnic PostNL), 3. Kevin Vauquelin (Fr./Arkéa - B&B Hotels) obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Felix Gall (Rak./AG2R La Mondiale) +4 s, 5. Julian Alaphilippe (Fr./Tudor Pro Cycling Team) +8, 6. Felix Großschartner (Rak./SAE Team Emirates - XRG) +1:07 min.



celkové poradie po 7. etape:



1. Vauquelin 29:00:55 h, 2. Almeida +33 s, 3. Alaphilippe +41, 4. Oscar Onley (V.Brit./Team Picnic PostNL) +1:19 min., 5. Gall +2:28, 6. Lennard Kämna (Nem./Lidl-Trek) +2:55





Emmetten 21. júna (TASR) - Portugalský cyklista Joao Almeida z SAE Team Emirates - XRG sa stal víťazom 7. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Na 207,3 km dlhej trase z Neuhausenu am Rheinfall do Emmettenu zdolal v záverečnom špurte Brita Oscara Onleyho (Team Picnic PostNL) a Francúza Kevina Vauquelina (Arkéa - B&B Hotels). Ten zostal pred záverečnou etapou v žltom drese pre lídra celkovej klasifikácie.V zvlnenej etape na konci s dvoma stredne ťažkými kopcami sa rozhodlo o víťazovi v samom závere. Vauquelin nastúpil do mohutného špurtu, ale precenil sa a pred cieľom sa cez neho dostali Almeida aj Onley. Francúzsky klasikár preťal pásku až tretí a Almeida tak skresal v celkovom poradí manko na lídra o bonusových šesť sekúnd. Vauquelin pred záverečnou časovkou do vrchu na 10 km vedie o 33 sekúnd pred Portugalčanom, tretí Francúz Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) stráca 41 sekúnd a štvrtý Onley 1:19 min.