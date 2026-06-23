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Almiron bude Paraguaju k dispozícii v prípade postupu do 16-finále
Almiron sa zapísal do histórie ako prvý hráč vylúčený podľa nového pravidla FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku.
Autor TASR
San Francisco 23. júna (TASR) - Paraguajský futbalový reprezentant Miguel Almiron bude juhoamerickej krajine k dispozícii v prípade postupu do šestnásťfinále MS 2026. Za vylúčenie v stretnutí D-skupiny proti Turecku totiž dostal jednozápasový dištanc. Krídelník Atlanty United v noci na piatok vynechá záverečný zápas skupiny proti Austrálii.
Almiron sa zapísal do histórie ako prvý hráč vylúčený podľa nového pravidla FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku. Priamu červenú kartu videl v nervóznom závere prvého polčasu duelu proti Turecku v kalifornskej Santa Clare, ktorý Paraguajčania vyhrali 1:0 vďaka rýchlemu gólu Matiasa Galarzu. V tabuľke sú s tromi bodmi tretí o skóre za Austrálčanmi. Američania sú už istí víťazi skupiny.
Almiron sa zapísal do histórie ako prvý hráč vylúčený podľa nového pravidla FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku. Priamu červenú kartu videl v nervóznom závere prvého polčasu duelu proti Turecku v kalifornskej Santa Clare, ktorý Paraguajčania vyhrali 1:0 vďaka rýchlemu gólu Matiasa Galarzu. V tabuľke sú s tromi bodmi tretí o skóre za Austrálčanmi. Američania sú už istí víťazi skupiny.