Alonso má namierené z Chelsea do Barcelony, do Londýna smeruje Cucurel

Londýn 5. augusta (TASR) - Španielsky futbalista Marcos Alonso by mal čoskoro podpísať zmluvu s FC Barcelona. Informoval o tom portál astamfordbridgetoofar.com. Podľa zdroja sa už Katalánci dohodli s FC Chelsea na podmienkach prestupu.



Oba kluby sa údajne dohodli už skôr, podľa portálu sa čakalo len na súhlas trénera Londýnčanov Thomasa Tuchela. Ten mal prestup schváliť po tom, čo je blízko k zisku Marka Cucurellu z Brightonu. Kormidelník "The Blues" potvrdil, že príchod Cucurellu je takmer hotový.



Alonso má s Chelsea zmluvu do konca sezóny 2022/2023. Portál transfermarkt.com odhadol jeho trhovú hodnotu na 12 miliónov eur. Španiel odohral v minulej sezóne za Chelsea 44 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil päť gólov a pridal štyri asistencie.