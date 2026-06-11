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Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry
Bude to zrejme moja derniéra na okruhu Catalunya v kolotoči F1. V lete sa definitívne rozhodnem, či budem pokračovať v kariére, alebo po sezóne skončím, citovala slová 44-ročného Alonsa agentúra AP.
Autor TASR
Barcelona 11. júna (TASR) - Španielsky jazdec F1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme poslednýkrát predstaví na VC Španielska na okruhu v Barcelone.
„Bude to zrejme moja derniéra na okruhu Catalunya v kolotoči F1. V lete sa definitívne rozhodnem, či budem pokračovať v kariére, alebo po sezóne skončím,“ citovala slová 44-ročného Alonsa agentúra AP.
Barcelona nebude v roku 2027 súčasťou kalendára F1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne. Alonso sa v tomto roku v monoposte tímu Aston Martin zatiaľ trápi. V poradí jazdcov figuruje s jediným bodom až na 18. mieste.
„Bude to zrejme moja derniéra na okruhu Catalunya v kolotoči F1. V lete sa definitívne rozhodnem, či budem pokračovať v kariére, alebo po sezóne skončím,“ citovala slová 44-ročného Alonsa agentúra AP.
Barcelona nebude v roku 2027 súčasťou kalendára F1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne. Alonso sa v tomto roku v monoposte tímu Aston Martin zatiaľ trápi. V poradí jazdcov figuruje s jediným bodom až na 18. mieste.