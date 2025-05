Alonso po domácej rozlúčke s Leverkusenom:Zostane navždy v mojom srdci

Berlín 11. mája (TASR) - Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso v nedeľu absolvoval domácu rozlúčku s Bayerom Leverkusen. „Farmaceuti" síce prehrali s Borussiou Dortmund 2:4, no po stretnutí sa všetky pohľady upierali na domáceho kouča. Podľa Alonsa zostane tento klub navždy v jeho srdci. Zároveň priznal, že čoskoro sa verejnosť dozvie aj o ďalších krokoch. Španielske médiá už skôr informovali, že by mal pri kormidle Realu Madrid nahradiť Carla Ancelottiho.



Už istý vicemajster sa po polhodine hry ujal vedenia zásluhou Jeremiea Frimponga, ale Dortmund dvoma gólmi v priebehu desiatich minút pred prestávkou otočil skóre. V druhom polčase sa Borussia presadila ešte dvakrát a už doviedla duel do víťazného konca. „Pre mňa je to koniec super éry v mojom živote a chcem si ju užiť. Bol som plný emócií a tento klub zostane navždy v mojom srdci,“ uviedol Alonso podľa AFP. Opakovane sa vyhýbal otázkam o svojej budúcnosti: „Uvidíme v budúcnosti. Nebude to trvať príliš dlho, ale musíme počkať. Teraz ide o náš klub, našich hráčov.“



Alonso vlani získal s Leverkusenom bundesligový titul a narušil hegemóniu Bayernu Mníchov. Jeho tím sa zapísal do histórie ako jediný, ktorý odohral bundesligovú sezónu bez prehry. V tomto ročníku sa mu však nepodarilo nadviazať na tieto výkony a skončil za Bavormi. „Spomínam na to, ako na jedno z najkrajších období môjho života,“ povedal. Minulý rok postúpil so svojimi zverencami aj do finále Európskej ligy, v ktorom však „farmaceuti" neuspeli s Atalantou Bergamo. Taliansky klub vtedy ukončil Leverkusenu rekordnú 51-zápasovú šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach.



Borussia vyhrala šiesty z uplynulých siedmich duelov v Bundeslige a udržala si šancu zahrať si v budúcom ročníku ligovej fázy Ligy majstrov. Dortmund je piaty, ale na štvrtý Freiburg stráca len bod. „Nemáme to vo svojich rukách, ale sme o niečo bližšie a na budúci týždeň nás čaká ešte jedno finále doma,“ povedal pre DAZN tréner Niko Kovač.